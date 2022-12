Mondiale, ecco quando tornano i calciatori del Napoli: le date

Archiviato il Mondiale, in casa Napoli si pensa di nuovo alla Serie A e alle prossime sfide di campionato. Il 4 gennaio, a San Siro, la super sfida tra Inter e Napoli che potrebbe essere lo spartiacque della stagione: riaprire o chiudere tutto definitivamente.

Il Napoli di Luciano Spalletti torna ad allenarsi a Castel Volturno questa settimana per riprendere contatto con la propria realtà e costruire le basi per il futuro. Tutti a disposizione, tranne i cinque calciatori che sono stati impegnati al Mondiale in Qatar.

Kim Corea (Getty Images)

Napoli, quando tornano i calciatori dalle nazionali? Le date

Il Mondiale è, ormai, alle spalle per tutti i calciatori del Napoli. Mathias Olivera, Hirving Lozano e Frank Anguissa sono stati eliminati ai gironi con Uruguay, Messico e Camerun. Piotr Zielinski e Kim Minjae, invece, sono arrivati fino agli ottavi di finale e poi si sono dovuti arrendere alle “grandi” del mondo.

Quando tornano i calciatori del Napoli dal Mondiale? Ora è tempo, per tutto il gruppo azzurro, di tornare a concentrarsi solo ed esclusivamente sugli impegni del club in vista del futuro. La Gazzetta dello Sport ha svelato le date del rientro degli azzurri a Castel Volturno.

“Dopo i due giorni di riposo post Turchia, domani alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno dovrebbero esserci i primi tre reduci dal Mondiale: Anguissa, Olivera e Lozano. Mentre Zielinski e Kim Minjae, che in Qatar hanno disputato gli ottavi, dovrebbero rientrare fra il 19 e il 20 di dicembre”.