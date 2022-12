Ibrahimovic non molla il Napoli: “Scudetto? Ci siamo”, poi la frase su Kvaratskhelia

Il Napoli di Luciano Spalletti è l’obiettivo primario di tutte le inseguitrici. La corsa Scudetto, da gennaio in poi, si farà sempre più dura e gli azzurri – seppur a +8 dal Milan – non possono dormire sonni tranquilli.

Milan, Inter e Juventus inseguono il Napoli e proveranno in tutti i modi a strappare la vittoria finale. Parola anche di Zlatan Ibrahimovic che ha lanciato una nuova sfida agli azzurri.

Milan Ibrahimovic (Getty Images)

Ibrahimovic: “Scudetto? Napoli forte ma ci siamo”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport e ha parlato della corsa Scudetto che vede il suo Milan al secondo posto, alle spalle del Napoli.

“Il Napoli è forte. Anche la Juve sta rientrando e l’Inter è in corsa. Noi però ci siamo. In più questo è un anno troppo particolare con la sosta invernale e il Mondiale giocato in mezzo: sarà un campionato più di condizione e meno di qualità. Per la mia lunga esperienza di vittorie dello scudetto, so che è sempre decisiva la seconda parte della stagione”.

Kvaratskhelia? “È il calciatore che più mi ha impressionato“.