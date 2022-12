ULTIM’ORA – Contatti avviati tra Napoli e Sampdoria: si lavora ad uno scambio

Cristiano Giuntoli, dopo la straordinaria campagna acquisti estiva, è stato da molti dipinto come il vero top player del Napoli. Il ds azzurro è riuscito a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti nonostante le cessioni di Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz e Ospina.

Il lavoro di Giuntoli, però, non si ferma mai. Dopo un avvio impressionante di stagione il Napoli sta lottando per traguardi che ad inizio anno sembravano solo un lontano miraggio. Gli azzurri, infatti, sono primi in Serie A con 8 lunghezze di vantaggio sul Milan, primo inseguitore.

Bartosz Bereszynski (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Contatti in corso, scambio Bereszynski Zanoli

Nonostante questo, Giuntoli è al lavoro per offrire a Spalletti una rosa ancora più competitiva nella seconda parte di stagione.

Se si prova a trovare una carenza nell’organico del Napoli, sembra che si il ruolo di terzino destro quello più scoperto. Di Lorenzo, infatti, è stato costretto agli straordinari, con Zanoli che è subentrato poche volte a partita in corso.

Proprio per questo motivo, sono minuti caldissimi in casa Napoli per quanto riguarda il mercato invernale di riparazione. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, sul suo sito il Napoli è a lavoro per rinforzare la fascia destra.

Secondo Di Marzio, infatti, in questi minuti sono in corso dei contatti tra il Napoli e la Sampdoria per uno scambio di terzini.

Ai blucerchiati andrebbe Alessandro Zanoli in prestito, mentre all’ombra del Vesuvio arriverebbe Bartosz Bereszyński, come vice Di Lorenzo.