Calciomercato Napoli, pazzesca notizia: assalto a Zaniolo! Cifre e dettagli dell’offerta

Il Napoli sta per terminare il ritiro precampionato ad Antalya, con Luciano Spaletti che ha ampiamente fatto capire che di nuovi acquisti a gennaio non se ne faranno. Eppure la società è vigile sul mercato.

Uo dei ruoli che il club potrebbe cercare di sistemare in futuro è quello di esterno destro d’attacco, visto che Hirving Lozano ha il contratto in scadenza nel 2024 e non pare propenso ad abbassare il suo stipendio. Per questo motivo il Napoli ha già iniziato a sondare i nomi per un possibile sostituto e – secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – uno dei possibili candidati potrebbe essere Nicolò Zaniolo della Roma.

Foto: Getty – Zaniolo

Notizie Napoli, per l’attacco idea Zaniolo dalla Roma

Ecco quanto riportato:

“Il club partenopeo ha contattato l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli – che a sua volta ha riferito l’abboccamento alla famiglia l’idea non è dispiaciuta affatto. Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità. Non è solo una questione di soldi, ma di crescita.

Il club ha valutato il cartellino 50-60 milioni. Quanto basta perché il giocatore chieda un rinnovo all’altezza del valore dato, cioè con una parte fissa intorno ai 4 milioni. Intendiamoci, Nicolò a Roma sta bene e ha un buon feeling con i tifosi. Proprio per questo vorrebbe sentirsi al centro del progetto, e questo significa firmare un rinnovo importante per non essere poi messo sul mercato.

Inutile dire che il passare del tempo aiuta Zaniolo a ottenere ciò che vuole, abbassando il suo valore di mercato, che a giugno oscillerebbe intorno ai 30 milioni. Proprio per questo, al massimo entro i primi di febbraio il giallorosso vorrebbe che la trattativa entrasse nel vivo, proprio per certificare quel segnale d’interesse che attende”.