Home » Copertina Calcio Napoli » Spalletti in conferenza: “Crystal Palace test importante. Per Rrahmani abbiamo un piano”, poi la risposta sul futuro di Demme e Sirigu

In vista dell’amichevole contro il Crystal Palace che gli azzurri affronteranno domani, mister Spalletti è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

Le dichiarazioni di Spelletti in conferenza:

Domani contro un avversario più probante vedremo qualcosa di nuovo come la scorsa partita?

“È stato un buon test anche quello contro l’Antalya, Nuri Sahin è uno di cui mi piace parlare, è stato un grande professionista è una grande persona, molto umile, e i suoi giocatori giocano bene rispecchiando le caratteristiche del loro allenatore. Dai miei ho visto grande applicazione e qualità espressa, è stato un buon test.

Il Crystal Palace almeno sulla carta sarà di un livello superiore, noi siamo a buon punto, e anche di la c’è Vieira il quale, da giocatore sarebbe potuto essere la completezza del nostro centrocampo, racchiude tutte le caratteristiche di Zielinski Lobotka e Anguissa, uno spettacolo vederlo giocare. Conosciamo il livello della Premier ci sono Zaha, Doocoure, che somiglia molto a Vieira e Gueye in difesa che sono giocatori di livello, però anche contro di loro proveremo qualcosa di nuovo. Porteremo a casa qualcosa di nuovo e per ora si sta sviluppando tutto bene”.

Condizioni di Sirigu, Demme e Rrahmani?

“Sirigu sta seguendo un programma che prevede valutazioni step nu step, siamo contenti del livello raggiunto, così come Rrhamani quando rientreremo inizierà a lavorare con la palla. Demme ha un affaticamento muscolare, senza lesione stasera starà fuori per precauzione”.

Sui confronti avuti in questi giorni con Pirlo e Montella:

“Bisogna fare i complimenti a loro, è un campionato di livello, ma molto diverso nel modo in cui concepiscono lo sport, loro sono stati molto umili a farlo, è stato bellissimo incontrare Pirlo, è un campione che ha cambiato qualcosa per adattarsi ed affrontare questo nuovo ruolo. Mi hanno parlato di giocatori molto forti qui in Turchia, mi hanno detto che è un bel campionato. Il mio augurio è quello di trovarli nuovamente ad allenare in Italia, magari una grande squadra. L’unica cosa che mi dispiace un po’ è non aver abbracciato Fatih Terim, a causa di problemi familiari, era felicissimo di ospitarci nella sua nazione, un paio di giorni fa mi ha mandato un regalo con un biglietto, gli auguro di tornare ad allenare il prima possibile”.

Sulle condizioni di Sirigu:

“Quando torneranno i reduci dal Mondiale faremo le dovute valutazioni, dopo le due settimane di vacanze. Sulle condizioni di Sirigu siamo abbastanza tranquilli se le cose andranno così come previsto”.

Cosa si aspetta dal mercato di gennaio?

“Siamo apposto così, siamo tranquilli e vorrei non facessimo nulla, né in uscita né in entrata, poi se qualche calciatore, come Demme, che non ha giocato molto, ha voglia di andare a giocare di più, cercheremo di rimanere così lo stesso, poiché ho dei calciatori grazie ai quali si può sopperire alla mancanza di un elemento che sia Demme o qualcun’altro, noi siamo contenti di Demme e preferiamo che rimanga co noi”.

Il Napoli è su Arda Guler e Ferdi Kadioglu, pensa a loro per il futuro?

“Per il mercato abbiamo Giuntoli, noi siamo tranquilli e finiremo il campionato con questa rosa qui, siamo contenti dei professionisti che abbiamo, del mercato ce ne occuperemo a fine stagione. Il direttore forte così come il calciatore forte si prepara in anticipo, è probabile che lui abbia già programmato il prossimo mercato e abbia individuato loro sul suo taccuino”.

L’anno scorso avete acquistato Kim dal Fenerbache, ora le voci di mercato sul suo conto sono tante, cosa ne pensa dell’argomento:

“Ci sono città che hanno più blasone calcistico di Napoli, ma la passione che c’è qui è difficile da ritrovare in altri campionati, come la Premier League. La vedo dura che Kim possa lasciare il Napoli, si trova talmente bene a Napoli e con la squadra che mi sembra che questo sia il posto più giusto per lui”.