Zaniolo nel mirino del Napoli, ci sono aggiornamenti: la verità sull’offerta

Nelle ultime ore è rimbalzata da La Gazzetta dello Sport la notizia di un possibile interesse da parte del Napoli per Nicolò Zaniolo. Il giornalista ed esperto di calciomercato di Rai Sport, Ciro Venerato, attraverso il Tg Sport ha riportato alcuni aggiornamenti. Ecco quanto evidenziato:

“Tutto nasce da un colloquio telefonico di tre settimane fa tra l’agente di Zaniolo e la dirigenza partenopea. Il tema è Demme (da poco tempo l’entourage di Zaniolo collabora col procuratore del centrocampista) ma poi la chiacchierata vira sul romanista. Semplice scambio di informazioni ma nessun tipo di trattativa. La famiglia di Zaniolo ha saputo di questa telefonata ma non era a conoscenza di tutti i contenuti.

Zaniolo Roma Napoli (Getty Images)

Ultime notizie Napoli, le novità su Zaniolo

Dalla Turchia arrivano però nuove notizie. Il Napoli non è in corsa per il giallorosso. Due le motivazioni. In primis la richiesta di stipendio non in linea con il tetto imposto da De Laurentiis già da questa estate. Poi le perplessità sulla collocazione tattica del giocatore. Evidentemente il club azzurro sta valutando giocatori più funzionali al ruolo se a fine giugno dovesse andare via Lozano.

Non ci sembrano smentite di facciata. Perché anche l’agente di Zaniolo ha smentito un reale interesse per il suo assistito. Solo una normale chiacchierata tra uomini di mercato”.