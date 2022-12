Home » News Calcio Napoli » Un altro azzurro verso la MLS come Insigne? Notizia a sorpresa

Si è chiusa con una convincente vittoria per 3-1 sul Crystal Palace l’esperienza turca degli azzurri, già in viaggio verso Napoli. Si avvicina sempre di più il secondo start della Serie A nonché quello del calciomercato, che si prepara a regalare nuovi beniamini alle varie tifoserie d’Italia a partire dal 2 gennaio.

Cristiano Giuntoli (Getty Images)

Notizia di giornata, a tal proposito, è quella di una particolare cessione possibile a sorpresa, cui info arrivano anche dall’esperto di mercato Nicolò Schira.

Sirene d’addio per Sirigu, interesse dall’MLS

Tramite il proprio profilo Twitter, Schira ha fatto sapere che due club dall’MLS hanno chiesto informazioni al Napoli sul portiere sardo, alimentando dunque le odierne sensazioni di un Sirigu lontano dall’azzurro. Non si conoscono ancora identità e cifre proposte dai club in questione, eppure Schira non chiude a tale eventualità.

Salvatore Sirigu

Sempre secondo l’esperto di mercato, l’indiziato numero uno per sostituire il partente Sirigu sarebbe Nikita Contini, ad oggi in prestito alla Samp proprio dal Napoli.

Sirigu Napoli, dubbi in vista?

Arrivato all’ombra del Vesuvio in silenzio, come uomo spogliatoio e mentore per il primo portiere, Sirigu ci ha messo poco ad entrare nei cuori dei tifosi azzurri grazie al suo carisma e alle sue capacità da leader. Ad inizio stagione c’era addirittura chi invocava ad un suo utilizzo da titolare, eppure le presenze ufficiali di Sirigu in maglia Napoli sono ancora ferme a .

Salvatore Sirigu (Getty Images)

Apparso per circa 70′ solo nell’amichevole al Maradona contro la Juve Stabia, per Sirigu – stando a diverse fonti – potrebbe profilarsi anche un addio anticipato, del tutto impensabile soltanto fino a poco tempo fa.

Mario Reccia