Calciomercato Napoli, l’attaccante può salutare: Giuntoli cerca già il sostituto!

Il Napoli di Luciano Spalletti è a lavoro per ricominciare il campionato al meglio della forma. Dal ritiro in Turchia, gli azzurri si preparano a scendere in campo oggi per l’amichevole contro il Crystal Palace alle ore 16:00. Con un primo posto in Serie A da custodire e la riapertura del campionato fissata con la sfida a San Siro contro l’Inter, Spalletti è concentrato per non commettere errori.

Mercato Napoli: Giuntoli a lavoro!

Oltre al campionato, a gennaio ritorna anche il calciomercato con la sessione invernale. Il ds Cristiano Giuntoli non si lascerà andare a grosse operazioni, considerato l’impegnativo lavoro svolto quest’estate e i frutti raccolti dalla rosa nella prima parte di stagione. Il Napoli di De Laurentiis non dovrebbe quindi subire stravolgimenti eccessivi a gennaio.

Le voci di mercato, infatti, sono per lo più orientate verso possibili cessioni o acquisti di fine stagione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ad esempio, ha parlato di un interesse per Nicolò Zaniolo in casa Napoli e di un contatto tra le parti già avviato.

Addio Lozano? L’idea del Napoli per giugno!

Il giornalista Ciro Venerato in diretta al Tg di Rai1 ha parlato oggi di un possibile addio in casa azzurra. A lasciare le fila del Napoli a fine stagione potrebbe essere infatti Hirving Lozano. Per questo motivo, il club partenopeo sta iniziando a vagliare alcune alternative che siano funzionali a ricoprire il ruolo eventualmente lasciato scoperto.

FOTO: Getty Images, Lozano

Di seguito quanto detto dal giornalista:

“Il club azzurro sta valutando giocatori più funzionali al ruolo se a fine giugno dovesse andare via Lozano“.