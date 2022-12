Il Napoli continua la preparazione in vista del ritorno in campo in Serie A. Il 4 gennaio sarà il momento di un nuovo match clou, a San Siro contro l’Inter. In Turchia, gli azzurri, sono tornati ad allenarsi per riprendere la forma e studiare anche nuove metologie di gioco che potranno mettere in difficoltà gli avversari.

La partita contro l’Antalyaspor ha già “sgranchito” le gambe alla rosa di Luciano Spalletti che, domani, avrà un nuovo test importante contro il Crystal Palace.

Napoli amichevole (Getty Images)

Napoli, nuova amichevole con il Lille

Ma le amichevoli del Napoli prima della partita con l’Inter non si fermeranno in Turchia. Di ritorno da Antalya, infatti, si giocherà contro il Villarreal al ‘Maradona‘, il 17 dicembre. E prima di Natale è prevista una nuova amichevole, contro il Lille.

Stando a quanto riferisce Il Corriere dello Sport, lunedì gli azzurri torneranno ad allenarsi a Castel Volturno con un doppio obiettivo: sabato alle 20.30 la partita con il Villarreal degli ex Albiol e Reina e mercoledì 21 dicembre, alle 20 contro il Lille.