Napoli su Ilic: sarà il vice Lobotka? È piena “lotta” in Serie A

Ivan Ilic è il nome su cui sta lavorando il Napoli per il futuro. Il centrocampista del Verona piace da tempo a Cristiano Giuntoli che lo reputa, insieme a Spalletti, un’ottima alternativa a Stanislav Lobotka.

In caso di partenza di Diego Demme, che piace alla Salernitana e per il quale sembra imminente l’addio, il nome del serbo sarebbe il primo in lista.

Calciomercato Napoli Ilic (Getty Images)

Calciomercato Napoli, obiettivo Ilic: c’è anche la Lazio

Napoli e Lazio si danno battaglia di calciomercato per Ivan Ilic. Il club azzurro sta valutando il mediano serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe essere la mossa del futuro.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Napoli sta pensando di affondare il colpo già per gennaio.

“Giuntoli si muove rapidamente: se Demme andrà via bisognerà colmare il vuoto in rosa e in quest’ottica il gradimento su Ilic è totale. Ha appena compiuto 21 anni: il serbo del Verona è considerato un prospetto estremamente interessante. A giusta ragione: ha numeri, geometrie, idee, la virtù dell’inserimento e della rifinitura e un certo senso del gol. La Lazio di Sarri lo segue dall’estate e il Napoli altrettanto; eventualmente pronto anche ad acquistarlo subito e a lasciarlo in prestito a Verona fino alla fine della stagione”.