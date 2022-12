Home » News Calcio Napoli » Cessione Demme, nuovo incontro in Turchia: il ds si è presentato in ritiro

In casa Napoli tiene banco il futuro di Diego Demme. Il centrocampista tedesco, che era stato fondamentale ai tempi di Gennaro Gattuso, ormai da due stagioni non riesce più a trovare lo stesso spazio di prima. Le garanzie che offre Stanislav Lobotka a Luciano Spalletti sono fondamentali per la costruzione del gioco del Napoli e a farne “le spese” è proprio il tedesco ex Lipsia.

Futuro Demme (Foto: SSC Napoli)

Calciomercato Napoli, Demme alla Salernitana: i dettagli

La Salernitana spinge sull’acceleratore per Diego Demme. La società campana è in ritiro a Belek, a pochi passi da quello del Napoli, in Turchia, e ieri c’è stato un nuovo incontro tra Morgan De Sanctis e Cristiano Giuntoli per sondare la disponibilità degli azzurri di cedere il tedesco.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, svela l’incontro tra l’ex portiere del Napoli e il club azzurro per il centrocampista.

“Ieri sera in ritiro si è visto il ds De Sanctis, ex portiere azzurro che dall’estate è anche la mente tecnica del club di Iervolino: un saluto al signor Luciano, suo allenatore ai tempi della Roma, e poi una chiacchierata con Giuntoli. Un’altra, certo: perché di Diego il tedesco i due hanno parlato tante volte. Su queste basi e questa formula: prestito con diritto di riscatto, e d’accordo, ma il problema è la portata dello stipendio di Demme. In un solo concetto: il Napoli dovrebbe partecipare”.