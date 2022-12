Il Napoli ha trovato l’arma in più? Grandi elogi all’azzurro: “Farà la differenza”

Il Napoli di Luciano Spalletti vince ad Antalya contro l’Antalyaspor e mette subito in chiaro la situazione in vista del futuro. Le difficoltà vissute nella giornata di ieri sono frutto della “nuova” preparazione che sta appesantendo i muscoli degli azzurri in vista della rirpresa del campionato.

Napoli, continua la preparazione: Raspadori l’arma in più

Ad Antalya, il Napoli visto al Corendon Airlines Park, non è stato perfetto. Si sono viste diverse lacune difensive e poca incisività in attacco. L’assenza dei 5 calciatori andati al Mondiale, unita a quella di Rrahmani, ha mostrato diverse difficoltà ma per Spalletti ci sono anche tanti punti di forza da poter sfruttare.

L’arma in più, però, è Giacomo Raspadori: anche ieri decisvo con una doppietta e con una prestazione di altissimo livello. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha promosso a pieni voti l’attaccante bolognese.

“Capace di far cambiare pelle in ogni momento alla disposizione d’attacco. Non solo segna una doppietta e colpisce un palo, ma è l’uomo che sa fare la differenza. Capace di fare la mezzala, la punta, il trequartista e uomo di raccordo fra centrocampo e attacco. Un regista avanzato che diventa un’arma in più, importantissima, per la capolista. Se c’è sempre questa disponibilità di tutti anche in fase difensiva, tutto è possibile”.