Hamsik: "Napoli è la mia seconda casa", poi l'orgoglio per la squadra e per Lobotka

Marek Hamsik e il Napoli: un legame indissolubile che – come sognano i tifosi – potrebbe continuare anche in futuro. Gli azzurri attualmente sono in ritiro ad Antalya, in Turchia, e pochi giorni fa hanno ricevuto la visita dell’ex capitano azzurro.

Ai microfoni ufficiali della SSC Napoli, Marek Hamsik ha parlato del Napoli attuale e dei suoi ricordi in azzurro.

“Napoli per me è la seconda casa. Sono slovacco ma per 12 anni ho vissuto un grande Napoli. In Turchia mi sto trovando benissimo, ho vinto il mio primo campionato con il Trabzonspor. Le feste sono state straordinare, ho vissuto un bellissimo momento l’anno scorso”.

Hamsik Napoli

Hamsik: “Napoli meraviglioso, spero vinceranno lo Scudetto”

Senti i tuoi ex compagni? “Sì, alcuni li sento ancora. Non sono che gli scrive ogni settimana ma quando c’è da fare auguri o complimenti gli scrivo: con i ragazzi mi sento, sì“.

Napoli? “A chi non piace questo Napoli? Sta facendo cose straordinarie. Tutti lo inseguono e lo invidiano. Speriamo che riescano a mantenere questo passo fino alla fine“.

Lobotka? “Giocatore importantissimo, senza di lui la squadra non gira. E vale anche per la Nazionale. Fa girare il pallone nel modo giusto ed è troppo importante“.

Ultima partita con la Slovacchia? “Ha rappresentato tutto per me. Poter rappresentare il mio Paese in Europa e nel mondo con la fascia di capitano è stato un grande onore. E quando sono uscito mi è crollato il mondo addosso. Emozioni uniche: sono contento di ciò che ho fatto. Resterà per sempre nella mia memoria“.