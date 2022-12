“Maradona o Messi?”, Ancelotti non ha dubbi: la rivelazione

Il paragone tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi va avanti da ormai un decennio. L’attaccante del PSG è il protagonista assoluto del Mondiale in Qatar con l’Argentina, con l’obiettivo di vincerlo per porre fine al grande dilemma che si porta dietro da sempre.

Maradona Ancelotti (Getty Images)

Ancelotti: “Maradona o Messi? Scelgo Diego”

Anche durante il Mondiale in Qatar, in cui Messi sembra poter trascinare l’Argentina alla vittoria e non fermarsi di nuovo in finale come nel 2014, il paragone con Maradona continua a rimbombare nella testa di tutti. I dubbi aumentano e tanti calciatori – del passato o attuali – preferiscono “La Pulga” a “D10S” per il suo modo di legare con la squadra e di essere decisivo per decenni in diverse squadre. Tanti altri, invece, sono convinti dellas superiorità assoluta di Maradona.

Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid ed ex Napoli, nonché grande ex centrocampista di Milan e Roma negli anni di Maradona, in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato proprio del paragone tra Messi e “El Pibe de Oro” e ha fatto la sua scelta.

“Che domanda mi fai? Contro Diego ho giocato, e anche per aff etto dico Maradona”.