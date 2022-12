Inter, Asllani pensa solo al Napoli: “Abbiamo un obiettivo”

Il 4 gennaio sarà Inter-Napoli la partita clou al ritorno in campo della Serie A. Gli azzurri sono chiamati a vincere per continuare il percorso in cima alla classifica, mentre i nerazzurri sono obbligati ai 3 punti per accorciare le distanze e riaprire la corsa Scudetto.

Inter Napoli Asllani (Getty Images)

Inter, Asllani: “Vincere con il Napoli per riaprire lo Scudetto”

Nei giorni scorsi già Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, aveva promesso ferro e fuoco contro il Napoli per riaprire ogni discorso per la vittoria finale.

Quest’oggi è toccato a Kristjan Asllani, centrocampista albanese dell’Inter, lanciare la sfida al Napoli. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un’intervista in cui ha messo nel mirino la partita del prossimo 4 gennaio contro gli azzurri.

Obiettivi Inter e personali? “Prima del Porto i nChampions League pensiamo al Napoli. Se vinciamo il 4 gennaio, possiamo riaprire il campionato per tutti. E poi Mi piacerebbe che nello spogliatoio dell’Inter alla fine ci sia un campione del mondo. La prossima edizione vorrei giocarla anche io con l’Albania. Ovviamente con l’Italia presente, come è normale che sia“.