L’ex Napoli sullo Scudetto: “C’è un timore, ma faccio il tifo per loro”

L’inizio di stagione del Napoli è stato entusiasmante e gli azzurri adesso hanno tutte le carte in regola per poter sognare lo Scudetto. La squadra allenata da Spalletti si trova infatti in solitaria in vetta alla classifica di Serie A con ben 8 punti di vantaggio sul Milan, esprimendo in questa prima parte di stagione un gioco sfavillante.

Adesso il campionato è fermo a causa della sosta dovuta al Mondiale in Qatar e c’è grande attesa per il ritorno in campo degli azzurri che avverrà il 4 gennaio per affrontare l’Inter.

Omar El Kaddouri

El Kaddouri: “La gente di Napoli merita lo Scudetto”

Il netto vantaggio non fa calare però l’attenzione dell’ambiente, oramai abituato a cocenti delusioni e, quindi, consapevoli dei rischi che può avere la ripresa del campionato. Lo ha confermato anche un ex Napoli come Omar El Kaddouri, il quale è intervenuto nel corso della trasmissione di L’Originale su Sky Sport, discutendo delle chance Scudetto del Napoli e sui timori di un calo improvviso.

Di seguito quanto riportato:

Paura di una brutta sorpresa? “Negli ultimi anni è stato così. Con Sarri avevamo tanti punti di vantaggio a gennaio, poi alla fine non ce l’abbiamo fatta. Gli ultimi anni hanno fatto venire questa paura, ma quest’anno il Napoli gioca un calcio davvero incredibile. Faccio il tifo per loro, se lo merita la gente di Napoli“