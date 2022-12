Calciomercato Napoli, parla l’obiettivo di Giuntoli: l’ha detto sul futuro!

Per la gioia di tutti i tifosi azzurri, il Napoli di Luciano Spalletti è finalmente tornato in campo, ad Antalya, in un’amichevole contro l’Antalyaspor I partenopei riprendono dunque a calcare il terreno da gioco dopo lo stop causa Mondiali, in vista della sfida di rientro in Serie A contro l’Inter a San Siro.

Luciano Spalletti (Getty Images)

Il match, fissato il 4 gennaio 2023, arriverà quasi in concomitanza con l’inizio della finestra invernale di mercato, previsto il 2 gennaio. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rimpolpare la rosa del Napoli e per portare rinforzi all’ombra del Vesuvio, con il mercato di giugno che a tal proposito assume un’importanza rilevante. Fra i tanti obiettivi, anche un calciatore proveniente dalla Turchia, sbilanciatosi nelle ultime ore sul proprio futuro.

“Non penso al mio futuro”, le parole di Kadioglu

Ferdi Kadioglu, calciatore turco in forza al Fenerbache, è uno dei nomi figuranti sulla lista di Cristiano Giuntoli. Dotato di gran tecnica, il classe ’99 ha convinto la dirigenza del Napoli grazie alla sua abilità di giocare su entrambe le fasce, con Giuntoli che lo vedrebbe come un vice Di Lorenzo in caso di partenza di Zanoli.

Napoli Kadioglu (Getty Images)

Kadioglu è stato intervistato da A Spor nella giornata odierna, apparendo piuttosto chiaro sul proprio futuro e smorzando l’entusiasmo dei napoletani.

“Al momento penso solo al Fenerbache e al campionato. Posso dire solo questo sulle voci di trasferimento, perchè sono concentrato sul presente“, le parole di Kadioglu.

Napoli, Kadioglu si allontana?

Tali dichiarazioni potrebbero raffreddare, per il momento Kadioglu da Napoli, quantomeno fino alla sessione estiva di calciomercato. Staremo dunque a vedere se si tratta di parole di circostanza o se Giuntoli dovrà ufficialmente depennare un nome dalla propria lista di obiettivi.

Mario Reccia