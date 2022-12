Sorpresa negli spogliatoi: chi è andato a salutare il Napoli ad Antalya (FOTO)

Il Napoli è tornato in campo questa sera per affrontare l’Antalyaspor nella prima uscita di questo ritiro turco, in attesa della ripresa del campionato contro l’Inter il 4 gennaio. La prestazione degli azzurri è stata di ottimo livello e, nonostante i tanti esperimenti tattici messi in scena dal mister Spalletti, gli azzurri sono usciti vittoriosi col risultato di 3-2.

Sugli scudi Giacomo Raspadori, autore di una doppietta e decisamente promosso anche nel ruolo di trequartista alle spalle di un altro attaccante. L’ex Sassuolo ha dunque ancora una volta confermato la sua natura da vero e proprio jolly per Spalletti.

FOTO- Visita speciale per gli azzurri ad Antalya

Vincenzo Montella

Insomma, c’è stato uno spettacolo sufficiente a soddisfare tutti i tifosi presenti sugli spalti. Fra questi ce n’era anche uno d’eccezione come Vincenzo Montella.

L’ex giocatore della Roma attualmente lavora in Turchia come allenatore dell’Adana Demirspor e ha ben pensato di sfruttare la scappata turca degli azzurri per visionare e salutare Spalletti e i suoi giocatori, attualmente un vero modello per il loro rendimento per tutti gli allenatori europei. Qui la foto: