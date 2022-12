Pelè pubblica il suo bollettino medico e tranquillizza tutti: “Sono forte, ho molta speranza”

C’è stato grande spavento fra i tifosi di tutto il mondo per le notizie riguardanti Pelè, ancora oggi amato e idolatrato come uno dei più grandi calciatori mai esistiti.

Le sue condizioni sembravano infatti piuttosto critiche dopo che le chemioterapie hanno smesso di dare risultati per combattere il tumore al colon che da tempo, tanto da costringere, secondo le indiscrezioni, il suo trasferimento nel pomeriggio in un reparto di cure palliative.

Bollettino medico Pelè

Pelè rassicura i tifosi: “Seguo il mio trattamento”

L’ex fuoriclasse della Seleçao ha voluto tranquillizzare tutti con un post sul suo profilo Instagram in cui ha pubblicato il proprio bollettino medico ufficiale e ha scritto delle parole per ringraziare la vicinanza arrivatagli da tutto il mondo. Di seguito il testo del suo post:

“Amici miei, voglio mantenere tutti calmi e positivi. Sono forte, con molta speranza e seguo il mio trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutto il team medico e infermieristico per tutte le cure che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo da voi in tutto il mondo mi mantiene pieno di energia. E guardo anche il Brasile ai Mondiali! Grazie mille per tutto“.