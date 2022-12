Perché ha scelto il Senegal, Koulibaly svela tutto: c’entra il Napoli!

Questo si sta rivelando fin qui un ottimo Mondiale per Kalidou Koulibaly e questo fa sicuramente contenti anche i tifosi del Napoli. Il capitano del Senegal ha lasciato il club partenopeo quest’estate dopo ben 8 anni con la maglia azzurra, salutato dall’affetto di tutti i tifosi, per approdare al Chelsea.

Dopo dei primi mesi in chiaroscuro con la maglia dei Blues, Koulibaly si sta riscattando con un Mondiale da top, dove ha guidato il suo Senegal (di cui è anche capitano) oltre la fase a gironi. Grandioso il suo contributo con il gol decisivo per battere l’Ecuador nella terza partita del gruppo e strappare il pass per gli ottavi.

Foto: Getty Images- Kalidou Koulibaly

Koulibaly: “Scelto il Senegal per i miei genitori”

Oggi però si torna già in campo e il suo Senegal se la dovrà vedere con un’avversaria di grande calibro come l’Inghilterra vicecampione d’Europa. Koulibaly ha parlato di questo match e anche del suo passato in nazionale ai microfoni de L’Equipe, svelando un aneddoto sulla sua preferenza per il nazionale senegalese rispetto a quella francese. Di seguito quanto riportato:

L’amore per il Senegal: “La Francia era in cima ai miei pensieri, ma il Senegal ha fatto di tutto per avermi. E non ho rimpianti. Quando ho visto la luce negli occhi dei miei genitori, ho capito. È grazie a loro se ho scelto il Senegal. Quando mi hanno chiamato ero al Napoli, ed era appena arrivato Sarri in panchina. Giocavo poco ma il Senegal mi ha aperto le porte, mi ha dato fiducia e ha aumentato la fiducia in me stesso”.

La sfida contro l’Inghilterra: “Adesso inizia un altro Mondiale, è un altro tipo di competizione. E noi siamo pronti, perché l’abbiamo sperimentato in queste due partite. Faremo di tutto per andare avanti“.