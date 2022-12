“La sosta gli avrà spezzato le gambe”, l’ex Milan sentenzia sul Napoli!

Il campionato è fermo per la sosta dovuta al Mondiale in Qatar, il che costituisce una grande novità rispetto alle passate competizioni. Questo porta a porsi tante domande su quanto potrà essere diverso la Serie A alla sua ripresa prevista per il mese di gennaio.

Ci si chiede dunque se il Napoli sarà in grado di mantenere il ritmo avuto fin qui, con i ragazzi di Spalletti che a tratti sono sembrati praticamente infermabili e, al momento, in vetta al campionato con ben 8 punti di vantaggio sul Milan.

Demetrio Albertini

Albertini: “Da gennaio un campionato nuovo”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex milanista Demetrio Albertini ha detto la sua sulle chance dei rossoneri di recuperare un distacco così ampio, dicendosi ottimista. Per l’ex centrocampista della nazionale, a gennaio si potrà vedere un nuovo campionato dopo la sosta.

Di seguito quanto riportato:

“Occorrerà unire più velocità, quella di chi ha giocato il Mondiale, quella di chi non c’era e quella di chi è rimasto fuori per infortunio, e fondere due andamenti: il primo ha definito la classifica attuale, il prossimo sarà un’altra storia, un’incognita che indirizzerà la lotta scudetto. Inizierà un campionato tutto nuovo. La pausa potrebbe anche aver spezzato il ritmo a chi andava a tutta, come il Napoli, e il Milan potrà approfittarne, staremo a vedere. Quel che è certo è che i primi turni di gennaio conteranno tantissimo: se perdi terreno alla ripresa non hai più tempo per recuperare. Immaginate un’altra falsa partenza della Juve: sarebbe fuori dai giochi”.