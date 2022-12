Infortunio Rrahmani, ci sarà per Inter-Napoli? Le condizioni

L’infortunio di Amir Rrahmani non è ancora rientrato del tutto. Il difensore kosovaro degli azzurri si era fatto male contro la Cremonese lo scorso 9 ottobre e dopo circa due mesi le sue condizioni sono ancora sotto controllo dal Napoli.

Attualmente in Turchia con il resto della squadra, Rrahmani non si sta ancora allenando in gruppo e le sue condizioni stanno preoccupando i tifosi in vista del ritorno in campo del 4 gennaio contro l’Inter.

Infortunio Rrahmani (Getty Images)

Infortunio Rrahmani, condizioni in miglioramento ma ci sarà cautela

Il ritorno in campo di Amir Rrahmani sarà previsto direttamente per la sfida contro l’Inter del prossimo 4 gennaio. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino che rivela che il difensore ex Verona non giocherà le amichevoli nel ritiro turco contro Antalyaspor e Crystal Palace.

C’è massima cautela intorno all’ex Verona che è stato determinante per Spalletti nella prima fase di stagione e non si vuole rischiare di perderlo per lungo tempo. Tornerà ad allenarsi in gruppo direttamente al ritorno a Castel Volturno, dalla seconda metà di dicembre.