Il momento storico della Juventus è parecchio complicato, visto quanto sta accadendo al di fuori del campo. Alla Continassa Allegri presto riprenderà gli allenamenti in vista del ritorno della Serie A di gennaio ma intanto proseguono le indagini della Procura di Torino e della FIGC circa eventuali irregolarità del club bianconero.

In attesa di martedì, giorno designato per il ritorno alla Continassa, ai Mondiali è terminata la corsa di alcuni calciatori bianconeri, tra cui quella di Dusan Vlahovic e della sua Serbia.

Vlahovic Juventus Napoli (Getty Images)

Vlahovic dai Mondiali: “Napoli? Lotteremo fino alla fine”

A gennaio il Napoli affronterà la Juventus nella penultima giornata del girone d’andata e Dusan Vlahovic, dopo la sconfitta della Serbia contro la Svizzera, ha parlato delle possibilità di raggiungere e superare gli azzurri nella corsa allo Scudetto.

“Giocheremo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio, ma la Juventus non molla mai. Lotteremo fino alla fine“.

Caso Juventus? “Vediamo quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Mi ha fatto grandissimo piacere avere Agnelli come presidente. Mi hanno detto quello che è successo e avevo letto sui giornali. Con gli altri compagni invece non ne abbiamo parlato. Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo“.