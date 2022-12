Cessione Napoli, un miliardo dal Messico: novità De Laurentiis, ha preso una decisione

La notizia degli ultimi giorni in casa Napoli riguarda la cessione della società azzurra ad un fondo messicano. È arrivato un forte interesse dall’America latina e un’offerta da 1 miliardo di euro che ha fatto sicuramente vacillare Aurelio De Laurentiis.

Cessione Napoli De Laurentiis (Getty Images)

Cessione Napoli, De Laurentiis non si lascia scalfire: le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato la possibilità del Napoli di essere ceduto al fondo messicano ma ha ribadito la volontà e la reazione “pacata” di De Laurentiis alla grande offerta.

“Con un miliardo di euro si possono costruire sogni giganteschi oppure acquistare il Napoli, che piace in America e anche in Messico, che attira l’attenzione dei fondi e pure quelli di facoltosi imprenditori che non hanno di certo la testa tra le nuvole. Ma questo non è il momento per lasciarsi distrarre e sui tentativi o le tentazioni c’è semplicemente un velo di silenzio (non è ancora riservatezza) che Adl poggia con disinvoltura, lasciando che i propri pensieri siano altro: il campionato, poi la Coppa Italia e a seguire la Champions League, secondo il calendario che sta lì, adibito per l’uso del tour de force“.

Cessione Napoli? “Un affare che De Laurentiis ha adagiato distante da sé, avendo altro per la testa, le prossime ventitré partite in serie A, per cominciare. Poi gli ottavi di Champions League con l’Eintracht Francoforte ed anche la Coppa Italia, che partirà in gennaio con la Cremonese“.