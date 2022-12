Non solo Samardzic: si valuta un calciatore ‘inedito’ dell’Udinese

Il Mondiale porta novità importanti anche in casa Napoli. Oltre alle prestazioni degli azzurri e al passaggio agli ottavi di finale di Kim con la Corea e di Zielinski con la Polonia, i partenopei studiano anche in vista del futuro.

Il Napoli è una delle società più attive sul calciomercato. Cristiano Giuntoli e il suo staff sono sempre al lavoro per cercare di trovare le mosse giuste per migliorare costantemente la rosa di Luciano Spalletti e hanno radar sparsi in tutto il mondo alla ricerca dei talenti migliori.

Calciomercato Napoli Ebosse Udinese (Getty Images)

Mercato Napoli: piace Ebosse dell’Udinese

Il Mondiale è anche un’occasione per studiare i nuovi talenti nascosti. O per valutare calciatori già conosciuti in Italia ma che non sono ancora sotto la lente d’ingrandimento delle big.

Un nome balzato in cima alla lista del Napoli è quello di Enzo Ebosse, difensore camerunense dell’Udinese, attualmente impegnato con Frank Anguissa al Mondiale in Qatar. Con Sottil, in Serie A, non è sempre titolare e non ha espresso al meglio il suo valore ma con “I Leoni Indomabili” sta mettendo in mostra qualità indiscutibili che hanno attirato gli occhi del club azzurro.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il Napoli sta sondando il terreno anche per il centrale dell’Udinese. Classe ’99, mancino naturale, sa giocare sia da terzino che da centrale di sinistra ma ha un lungo contratto con l’Udinese, in scadenza nel 2027.