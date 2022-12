Home » News Calcio Napoli » De Laurentiis non volerà con la squadra in Turchia: svelato il motivo

Il Napoli sta per partire in direzione Antalya: la squadra si è allenata questa mattina a Castel Volturno e nelle prossime ore volerà da Capodichino e raggiungerà la Turchia nel pomeriggio.

La società ha anche comunicato la lista dei convocati per questo breve ritiro invernale. Spalletti ha convocato ben 28 giocatori di cui sei giovani dalla Primavera: si tratta dei difensori Benedetto Barba e Daniel Hysaj, i centrocampisti Gennaro Iaccarino, Matteo Marchisano e Alessandro Spavone e l’attaccante Lorenzo Russo.

Allenamento Napoli (FOTO – SSC Napoli)

De Laurentiis non sarà in Turchia

I ragazzi di Spalletti si alleneranno a partire da domani al Regnum Carya di Belek e svolgeranno due amichevoli contro l’Antalyaspor mercoledì 7 dicembre e contro il Crystal Palace domenica 11 novembre.

La squadra partirà proprio oggi per Antalya, ma secondo quanto riporta “Tuttosport” il presidente Aurelio De Laurentiis non sarà presente sull’aereo che porterà la squadra in Turchia.

Il patron azzurro è stato colpito da un attacco influenzale e resterà in Italia. Chissà se De Laurentiis raggiungerà la squadra nei prossimi giorni, ma per adesso i giocatori saranno ad Antalya senza il proprio presidente.