Napoli, scelte le tre avversarie per le amichevoli: test di lusso

Giovedì è il giorno della partenza del Napoli per Antalya. Gli azzurri e Luciano Spalletti si ritroveranno mercoledì a Castel Volturno per un rapido check prima della partenza per la Turchia, dove lavoreranno per ritrovare la migliore condizione fisica in vista del tour de force che inizierà a gennaio con tanti big match, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

In Turchia, Spalletti lavorerà soprattutto sulla resistenza ai nuovi carichi di lavoro ma anche sulle nuove idee che sta studiando con il suo staff in queste settimane di stop dalla Serie A.

Napoli ritiro Turchia (Getty Images)

Amichevoli Napoli: sceltre le avversarie

Poi il Napoli testerà sul campo i miglioramenti che proveranno a mettere in atto in terra balcanica. Gli azzurri disputeranno due amichevoli ad Antalya: Il Corriere dello Sport ha svelato i nomi delle avversarie.

In Turchia si giocheranno due amichevoli: una contro la squadra di “casa”, l’Antalyaspor di Luiz Adriano, attaccante brasiliano passato anche in Serie A, al Milan. E la seconda amichevole contro gli inglesi del Crystal Palace, squadra allenata da Patrick Vieira che basa tutto sulla fisicità e sulla velocità del gioco palla a terra.

Poi, di ritorno dalla Turchia, il Napoli ospiterà al ‘Maradona‘ due ex azzurri: Raul Albiol e Pepe Reina, per l’amichevole del 17 dicembre contro il Villarreal. Tre avversarie di indubbio valore per riabituare la squadra a ritmi importanti in vista del ritorno in campo del 4 gennaio, contro l’Inter di Simone Inzaghi.