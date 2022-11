Il Napoli ritrova Khvicha Kvaratskhelia dopo il lungo stop per la lombalgia acuta? Il fantasista georgiano è rimasto fuori per le ultime tre gare di campionato degli azzurri, saltando le sfide contro Atalanta, Udinese ed Empoli.

Luciano Spalletti è fiducioso di ritrovarlo in campo contro l’Inter per il 4 gennaio ma prima si valuteranno le sue condizioni nel breve ritiro di Antalya, in Turchia. Il Napoli partirà giovedì per ritrovare la giusta condizione fisica in vista del ritorno in campo.

Kvaratskhelia (Getty Images)

Infortunio Kvaratskhelia: le ultime sulle condizioni

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia saranno valutare in Turchia dallo staff azzurro. Mercoledì ci sarà un primo check a Castel Volturno prima di partire per la terra balcanica.

“Da monitorare le condizioni di Kvaratskhelia, fuori dal Liverpool per la lombalgia. Khvicha, comunque, ha continuato a seguire il suo programma di terapie anche in Georgia, dove è volato subito dopo la partita con l’Udinese, senza però rispondere alla convocazione della Nazionale. Da Tbilisi, tra l’altro, giungono report carichi di fi ducia: Kvara è in ripresa e ha cominciato ad allena“.