La sosta per il Mondiale aiuterà il Napoli a ritrovare tutti i suoi calciatori migliori, nonché la forma fisica perfetta per tornare in campo a gennaio. Gli azzurri di Luciano Spalletti mercoledì si ritroveranno a Castel Volturno per un check rapido prima di partire per la Turchia dove vivranno 10-14 giorni di ritiro, ad Antalya, per ritrovare la condizione perfetta.

Il calciatore più atteso dai tifosi è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, fermo nell’ultimo mese di campionato, a causa di una lombalgia acuta che non gli ha permesso di scendere in campo contro Atalanta, Udinese ed Empoli.

Kvaratskhelia (Getty Images)

Napoli, torna Kvaratskhelia: Spalletti sorride

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha analizzato le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia e l’importanza dell’esterno offensivo azzurro per Luciano Spalletti.

“Da valutare le condizioni di Kvaratskhelia, fuori dal Liverpool per la lombalgia Khvicha, comunque, ha continuato a seguire il suo pro gramma di terapie anche in Georgia, dove è volato subito dopo la partita con l’Udinese, senza però rispondere alla convocazione della Nazionale. Da Tbili si, tra l’altro, giungono report carichi di fi ducia: Kvara è in ripresa e ha cominciato ad allenarsi”.