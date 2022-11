Dall’Inter lanciano la sfida al Napoli: “Sarà sfida Scudetto!”, poi il commento su Spalletti

È stata una prima fase di stagione davvero entusiasmante per il Napoli: gli azzurri hanno sovvertito tutti i pronostici iniziali, arrivando alla sosta per il Mondiale sia primi in campionato che nel girone di Champions League.

Spalletti è convinto: “La sosta può aiutarci”

Questo periodo di pausa, anche per stessa ammissione di Spalletti, può far davvero bene ai partenopei per provare nuove trame di gioco e recuperare un po’ di energie mentali e fisiche dopo le tante partite giocate nell’arco di pochi mesi.

Spalletti, Napoli, Serie A (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il primo match degli azzurri al rientro sarà contro l’Inter che, nelle ultime partite, ha ritrovato fiducia soprattutto dopo la vittoria fuori casa sul campo dell’Atalanta.

Inter-Napoli, Farris a sorpresa: “Sfida scudetto? Abbiamo un solo obiettivo”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Farris, allenatore in seconda di Inzaghi, ha parlato della stagione del Napoli fino a questo momento, della sfida che vedrà le due compagini affrontarsi in quel di San Siro e, infine, anche di Spalletti.

Di seguito le sue parole:

Sulla sfida Inter-Napoli: “La distanza è importante, il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Noi abbiamo solo tre punti in meno rispetto allo scorso campionato, non abbiamo fatto così male. Per recuperare, bisogna vincere lo scontro diretto.

Sul periodo dell’Inter: “Abbiamo vinto con l’Atalanta, era importante chiudere bene perché ora si riparte con fiducia, ripartire col Napoli è un’altra incognita, bisogna vedere come stanno le due squadre”.

Su Spalletti: “Spalletti è bravo ed esperto, lo ha dimostrato ovunque. Il Napoli nonostante abbia venduto giocatori importantissimi, ha comprato altri giocatori che hanno fatto meglio di quelli che hanno lasciato. Stanno facendo molto bene, Spalletti ha fatto al meglio il suo lavoro”.