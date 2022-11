L’emozione di Zielinski dopo la partita: “È il gol più importante”

Quest’oggi è arrivato il primo gol di un calciatore del Napoli in questi Mondiali in Qatar: si tratta di Piotr Zielinski, il quale ha sbloccato il match della sua Polonia contro l’Arabia Saudita. Nel finale è arrivato poi anche il raddoppio della stella dei polacchi Lewandowski (incredibilmente al suo primo gol assoluto in un Mondiale), che ha chiuso il match sul 2-0 per la nazionale biancorossa.

Ha parlato poi al termine della gara Piotr Zielinski, esprimendo tutta la sua gioia per il gol e la vittoria ai microfoni di TVP Sport. Di seguito quanto riportato:

Foto: Getty Images- Piotr Zielinski

Zielinski: “Giocarci tutto contro l’Argentina è fantastico”

Gol segnato: “Felice del gol ma ancor di più di questa vittoria. Forse è il mio gol più importante con la nazionale. C’è anche quello contro la Svezia negli spareggi ma segnare in una Coppa del Mondo è davvero fantastico, ho lavorato a lungo per essere qui. Non c’è tempo per festeggiare, ora testa all’Argentina”.

Partita contro l’Arabia Saudita: “Peccato non aver segnato di più oggi, poteva essere importante per il girone. Ma ci prendiamo tre punti e un’ottima prestazione. L’Arabia Saudita ci ha messo in difficoltà, è una nazionale interessante che ha fatto tanti progressi negli ultimi anni”.

Si deciderà tutto contro l’Argentina: “Giocarci il passaggio del turno e il primo posto del girone con l’Argentina è fantastico. Siamo in cima al gruppo ma sappiamo che sarà complicato. Abbiamo lavorato per questo e daremo il massimo“.