Il 25 novembre 2020 moriva Diego Armando Maradona. Da quel giorno a Napoli la tristezza e il ricordo di “D10S” hanno preso il proprio spazio in ogni angolo della città. Tifosi e turisti di ogni parte del mondo arrivano di giorno in giorno a Napoli anche per onorare la scomparsa del più grande calciatore di tutti i tempi.

Napoli sente particolarmente l’assenza di Diego Armando Maradona e in ogni partita casalinga, oltre che quotidianamente, prova sempre ad omaggiarlo nel migliore dei modi.

Torciata Maradona

Anniversario Morte Maradona: torciata all’esterno della Curva B

Il 25 novembre 2022 cadrà il secondo anniversario della morte di Maradona e anche quest’anno i tifosi del Napoli hanno organizzato un grande evento.

Gli ultras della Curva B hanno annunciato una grande torciata per commemorare la scomparsa di Diego Armando Maradona e hanno invitato tutti i tifosi a presentare all’esterno dello stadio che oggi porta il nome del “Pibe de Oro”.

“NESSUNO MUORE SULLA TERRA FINCHÉ VIVE NEL CUORE DI CHI RESTA! Napoletani, venerdì 25 novembre ore 21,00 appuntamento CURVA B per una torciata nel ricordo del nostro UNICO GRANDE AMORE. Come ogni anno vi aspettiamo in tanti per condividere il nostro amore per DIEGO! Porta con te una torcia!”.