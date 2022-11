Home » calciomercato napoli » Calciomercato Napoli, Zanoli e Gaetano via? La decisione

Il calciomercato di gennaio del Napoli potrebbe essere fatto solo di occasioni o di cessioni in prestito degli “esuberi” che non trovano troppo spazio con Luciano Spalletti.

È anche il caso di Gianluca Gaetano e Alessandro Zanoli che hanno giocato poco e potrebbero diventare occasioni per le “piccole” del nostro campionato per fare esperienza. Il Napoli sta valutando con cura le situazioni legate ai propri giovani e a breve prenderà una decisione definitiva.

Calciomercato Napoli Zanoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, Zanoli e Gaetano in prestito

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, Alessandro Zanoli potrebbe essere il primo partente del Napoli nel calciomercato di gennaio. Il terzino destro classe 2000 non trova molto spazio in azzurro alle spalle di Di Lorenzo e può partire in prestito per fare esperienza.

Il Napoli, per Zanoli, vorrebbe trovare una soluzione italiana e possibilmente in Serie A, per permettergli il confronto con la massima serie.

Allo stesso modo, anche Gianluca Gaetano cerca maggior spazio. Il centrocampista del Napoli è stato utilizzato poco da Spalletti che, però, gli ha dato fiducia anche in gare importanti. Sulle sue tracce c’è ancora l’interesse della Cremonese che avrebbe già voluto acquistarlo nel calciomercato estivo.