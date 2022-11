Amichevole Napoli a dicembre: tornano due ex azzurri al ‘Maradona’

Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri a giorni partiranno per la Turchia per iniziare un mini ritiro in vista della ripresa della Serie A. E proprio lì potrebbero giocarsi delle amichevoli internazionali per testare la forma fisica della squadra.

È praticamente certa, invece, ritorno da Antalya, una nuova amichevole a metà dicembre: il Napoli disputerà una partita al ‘Maradona‘, di fronte al proprio pubblico e accoglierà anche due ex azzurri.

Amichevole Napoli Villarreal (Getty Images)

Amichevole Napoli-Villarreal a dicembre

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli dovrebbe scendere in campo il 17 dicembre al ‘Maradona’ contro il Villarreal. Sarà un’occasione per tutti i tifosi anche per rivedere Raul Albiol e Pepe Reina, due ex azzurri rimasti nel cuore del popolo partenopeo.

In queste ore è stato definito l’accordo tra le due squadre e ad ore potrebbe anche arrivare l’ufficialità. Una sfida internazionale di grande valore che servirà sia per testare la tenuta fisica, sia per riabituare il gruppo ai grandi ritmi che si susseguiranno alla fine del Mondiale.