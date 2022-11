De Laurentiis furioso, disertata l’assemblea di Serie A: l’accaduto

Si sta tenendo in questi minuti l’assemblea della Lega Serie A, a cui avrebbero dovuto partecipare tutti i presidenti delle 20 società della massima serie italiana.

Il portale Calcio e Finanza riporta però di una clamorosa lite fra i vari patron in cui un ruolo da protagonista è stato svolto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis

Sfuriata di De Laurentiis all’assemblea di Lega: il racconto

Secondo quanto riporta il portale, infatti, hanno lasciato in anticipo l’assemblea dopo essersi inizialmente presentati i presidenti di Napoli, Roma, Juventus, Inter, Milan Fiorentina e Monza, mentre invece non si è presentato il Torino.

Causa di questa “fuga di massa” una sfuriata di Aurelio De Laurentiis, il quale ha avuto nel mirino tutto il sistema della Lega Serie A lato club, contestando in particolare la divisione del potere in Lega che, per il patron azzurro, dovrebbe essere diviso diversamente. Il suo suggerimento è quello di un consiglio più ampio, costituito da almeno 8/9 club, in opposizione all’idea del patron laziale Lotito.

L’assemblea si è comunque tenuta per la presenza del numero minimo di club per la regolare costituzione di questa (cioè 12) e potrà discutere degli elementi all’ordine del giorno. Fra questi, l’elezione del consigliere di Lega, col nome di Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, in pole.