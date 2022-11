Home » News Calcio Napoli » L’Inter sfida il Napoli sul mercato, occhi sull’obiettivo azzurro per il centrocampo

A poco meno di un mese dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, i club hanno già iniziato a sondare il terreno. Nonostante il Napoli occupi il primo posto in Serie A, a ben 8 punti dalla seconda, il Milan, Cristiano Giuntoli vuole ulteriormente provare a migliorare la rosa.

Il ds azzurro vorrebbe regalare al tecnico toscano, Luciano Spalletti, un centrocampista per consolidare il reparto. Trai vari nomi, stando a quanto riportatato da Aspor.com ce n’è uno che sta destando maggiore curiosità ed attenzione: Ferdi Kadıoğlu.

FOTO: Getty – Ferdi Kadıoğlu Fenerbahce

Kadioglu Napoli, insidia Inter

Ferdi Kadıoğlu è un centrocampista olandese ma naturalizzato turco, classe ’99, attualmente in forza al Fenerbahce. Il centrocampista turco avrebbe impressionato Giuntoli che quindi lo vorrebbe con sé in azzurro. Le richieste però – sempre secondo Aspor.com – del club turco che ne detiene il cartellino sono altissime: ben 25 millioni di euro.

Oltre ad una richiesta molto elevata, il Napoli deve far fronte ad un altro problema, ovvero la concorrenza dell’Inter. Esattamente come il Napoli, il club milanese vorrebbe garantirsi le prestazioni sportive del giovane centrocampista già a gennaio. Dunque un possibile testa a testa tra i due club per Ferdi Kadıoğlu.

Lorenzo Golino