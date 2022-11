Buffon “taglia le gambe” alla Juve sullo Scudetto: le parole

La questione Scudetto tiene banco in Serie A. Il Napoli capolista con 41 punti nelle prime 15 partite, al momento sembra la favorita assoluta per la vittoria del campionato.

Manca ancora molto, però, al termine della stagione e le squadre resteranno ferme per un mese e mezzo a causa dei Mondiali. E di ritorno dalla competizione europea tutto potrebbe cambiare. O restare così com’è: starà al Napoli riuscire a tenere il proprio passo.

Buffon Juventus Scudetto Napoli

Buffon: “Scudetto Juve? Parlarne è fuori luogo”

In molti, però, parlano di ritorno prepotente della Juventus nella corsa Scudetto. I bianconeri hanno vinto 6 partite di fila dopo un lungo periodo di blackout e sono a -10 dal Napoli.

Gianluigi Buffon, ex stella della Juventus e attualmente portiere del Parma, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha parlato della possibilità di vedere di nuovo la Juve vincente in Serie A.

“Quando ripartirà il campionato la Juventus sarà certamente da tener d’occhio. Con la rosa al completo può far paura. Deve accadere che la Juve dia una continuità agli ultimi risultati e serve che il Napoli si inceppi. Anche se vedendolo sembra davvero una macchina inarrestabile e perfetta”.

Scudetto Juventus? “È chiaro che l’abitudine a vincere può giocare un ruolo fondamentale, ma credo che in Spalletti e nella piazza ci sia una felicità e una consapevolezza di essere forti, di giocare che altre volte non ho visto. Parlare di rimonta in campionato mi pare fuori luogo“.