“Napoli o Juve per lo Scudetto?”: la predizione sorprendente di Sabatini

Il Napoli in cima alla Serie A per molti addetti ai lavori non è ancora la squadra favorita per lo Scudetto. Molti dubbi e perplessità riguardano le squadre di Luciano Spalletti che spesso, nel periodo primaverile, calano di condizione e perdono punti.

Le 10 lunghezze di vantaggio dalla Juventus e le 6 vittorie consecutive dei bianconeri, però, non scalfiscono il desiderio dei tifosi del club piemontese e di molti opinionisti sulle possibilità Scudetto della squadra di Massimiliano Allegri.

Sabatini Spalletti

Sabatini: “Juventus ancora in corsa per lo Scudetto con Pogba”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, tra le altre, ai microfoni di Sky Calcio Show, ha parlato delle possibilità Scudetto in Serie A.

“Se Pogba si ripresenterà al suo livello, la Juventus se la giocherà fino in fondo. Anche per lo scudetto. Il Napoli da subito mi è sembrata una squadra con sincronie straordinarie. Quando certe dinamiche si vedono così in fretta, viene da pensare subito a un gran campionato”.

Kvaratskhelia? “Non me l’aspettavo così forte e mi suscita una certa invidia, perché quella è una vera scoperta“.