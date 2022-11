Cessione Napoli al fondo USA? Affare da un miliardo di euro

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non è in vendita. Lo ha ribadito più volte il presidente azzurro che ha anche spiegato di aver rifiutato diverse offerte da fondi stranieri, anche superiori al miliardo di euro per l’intero pacchetto delle sue aziende.

È di ieri la notizia per cui un nuovo fondo americano starebbe pensando all’acquisizione del Napoli o di entrare come soci nella FilmAuro per dei nuoovi investimenti in Italia.

Cessione Napoli fondo USA (Getty Images)

Cessione Napoli al fondo USA: i motivi dell’interesse

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sulle motivazioni che spingono fondi americani a cercare approcci con De Laurentiis per la cessione del Napoli.

“Stando alle indiscrezioni di Mergermarket, il viaggio del presidente negli USA può agevolare i contatti. Il Napoli ha tutte le carte in regola per essere un obiettivo appetibile: zero debiti e un equilibrio economico consolidato. Da quando De Laurentiis ha acquisito il club dal fallimento, nel 2004, si è vissuta una storia di successo sia sotto l’aspetto sportivo che finanziario. Sul campo il Napoli è tornato, in meno di venti anni, dalla C al suo ruolo storico di protagonista del massimo campionato e oggi perfino della scena europea, col primo posto nel girone di Champions. La vittoria di uno scudetto che pare in rampa di lancio sarebbe il coronamento di questo tragitto entusiasmante”.

Fondo USA nel Napoli? De Laurentiis ci pensa per accrescere i ricavi

Il brand Napoli sta iniziando a crescere anche a livello internazionale e l’inserimento di nuovi fondi potrebbe favorire un numero ampiamente maggiore di ricavi economici.

“Con la gestione De Laurentiis il Napoli ha prodotto anche 60 milioni di utile (erano 137 fino a l Covid), accumulato 126 milioni di patrimonio netto e oltre 100 milioni di cassa. Il Napoli non ha nulla da migliorare sul fronte della capacità gestionale, sotto il profilo dell’equilibrio economico-finanziario e della qualità tecnica. Può invece crescere moltissimo sul fronte della capacità di generare ricavi, sfruttando un brand che inizia ad essere associato a livello internazionale ad una squadra di successo oltre che a una città molto affascinante”.