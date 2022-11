Austria-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta sui calciatori del Napoli

L’Italia scenderà in campo questa sera per sfidare l’Austria nell’ultima partita di questo 2022. Questa amichevole continua a sapere tanto di beffa visto il Mondiale iniziato oggi in Qatar, competizione a cui gli azzurri non hanno preso parte dopo la drammatica sconfitta nel playoff contro la Macedonia del Nord.

Il ct Mancini sta così provando a costruire le basi per ripartire dopo una delusione così cocente e costruire un progetto utile a rendere competitivi gli azzurri partendo dai giovani.

Foto: Getty Images- Di Lorenzo e Meret

Le scelte di Mancini per l’amichevole contro l’Austria

C’è tanto Napoli in questa nuova Italia come conferma la formazione scelta da Mancini per affrontare gli austriaci: giocheranno infatti tutti dall’inizio Di Lorenzo, Politano e Raspadori. Il ct ha dimostrato da sempre di credere in questi giocatori, oramai in pianta stabile nel giro della Nazionale.

Solo panchina invece stavolta per Alex Meret, schierato titolare nella partita contro l’Albania e risultato fra i migliori in campo: torna invece in campo il titolare designato per il ruolo di portiere cioè Gigio Donnarumma.

Questi le formazioni ufficiali della gara di stasera:

Austria (4-2-3-1) – Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wöber; Seiwald, X.Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Adamu; Arnautovic. A disposizione: A.Schlager, Hedl; Gregoritsch, Grillitsch, Mwene, Schmid, Cham, Kainz. Commissario tecnico: Ralf Rangnick

Italia (3-4-3) – Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. A disposizione: Meret, Vicario, Provedel, Scalvini, Bastoni, Parisi, Miretti, Pessina, Ricci, Gnonto, Zaniolo, Pinamonti, Chiesa, Pafundi. Commissario tecnico: Roberto Mancini.