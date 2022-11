“Raspadori alla Juventus”, svelato il retroscena sull’attaccante del Napoli

Giacomo Raspadori si è già preso Napoli sin dai primi giorni azzurri. Dopo una lunga trattativa con il Sassuolo, la scorsa estate gli azzurri riuscirono a strappare il talento italiano ai neroverdi e a toglierlo dal mercato. Il suo impatto con il gruppo di Spalletti e alla prima grande occasione della carriera è stato molto importante.

Jack Raspadori ha già collezionato 17 presenze, 5 gol e 2 assist in stagione. Ha messo in mostra qualità importantissime sin dai primi giorni in azzurro e Luciano Spalletti lo ha utilizzato già in diversi ruoli.

Napoli Raspadori (Getty Images)

Napoli, Raspadori piaceva alla Juventus

Giacomo Raspadori rappresenta il presente e il futuro del Napoli. Nei primi mesi azzurri ha dovuto fare i conti con un nuovo ambiente, un nuovo gruppo e un nuovo modo di pensare il calcio. Eppure è sempre sembrato che vivesse il Napoli da anni.

In Serie A non è stato tra i protagonisti assoluti del primato azzurro, almeno nei numeri, ma in Champions League ha avuto un impatto devastante. Gol, assist e capocannoniere: 5 presenze, 4 gol e 1 assist per il grande cammino azzurro in Europa.

Forse anche per questo la Juventus, la scorsa estate, aveva provato a prenderlo. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, svela che i bianconeri hanno provato ad anticipare il Napoli nella corsa al classe 2000 e sono andati molto vicino al suo acquisto, fino a quando De Laurentiis non scese in campo in prima persona.