Napoli o Bari, la scelta della famiglia De Laurentiis dovrà presto essere fatta sulla cessione. In caso di promozione in Serie A, sarà necessario addirittura farla entro l’estate. Oppure tra qualche anno. Ma Napoli e Bari non potranno continuare a lungo sotto la stessa presidenza: è questa l’unica certezza.

Aurelio De Laurentiis ha più volte ribadito che non intende cedere il Napoli e che in caso di offerte giuste sarà la squadra pugliese ad essere ceduta.

Cessione Bari Napoli De Laurentiis (Getty Images)

Cessione Napoli o Bari? Cordata cinese a colloquio con i De Laurentiis

Il Bari è la società vicina alla cessione in casa De Laurentiis. Il patron azzurro ha più volte ribadito l’incedibilità del Napoli e continua su questa strada, nonostante siano arrivate offerte importantissime da acquirenti stranieri in passato, come da ammissione dello stesso presidente.

Secondo quanto riferisce La Verità, cii sarebbero fondi cinesi interessati all’acquisto del Bari. Il quotidiano rivela il forte interesse della Winston, azienda in ottimi rapporti anche con la Regione Puglia per investimenti in altri settori.

L’interesse, che risale addirittura già al 2015, è tornato in maniera prepotente perché i De Laurentiis sarebbero costretti a cedere in caso di promozione in Serie A oppure entro il 2028 perché la multiproprietà non sarà più consentita.