L’alchimia che si è creata in questa stagione tra allenatore e giocatori è una delle chiavi che hanno portato il Napoli in vetta in tutte le competizioni sin qui disputate.

Luciano Spalletti, dopo il primo anno in azzurro che lo ha visto portare la squadra azzurra di nuovo in Champions League dopo due anni di assenza, quest’anno ha ricostruito lo spogliatoio dopo i tanti addii di questa estate.

Il gruppo sembra essere davvero compatto, tutti giocano per il collettivo: il tecnico toscano è riuscito a rendere tutti protagonisti di questo progetto, anche coloro che non riescono a trovare continuità.

Luciano Spalletti (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

I complimenti per Spalletti giungono da tutti i poli ma quelli più sinceri sono senz’altro dei propri giocatori.

Kvara elogia Spalletti: “Mi ha insegnato tanto”

Difatti, in ordine di tempo, l’ultimo è stato Kvaratskhelia, il georgiano ha parlato nel documentario realizzato da Crocobet.

Queste le sue parole:

“Una grande persona, molto positiva, ho imparato un sacco da lui finora. Conosce molto bene il mondo del calcio, è un grande allenatore. Ho imparato anche tanto dai miei compagni perché sono molto forti, la nostra squadra è una grande famiglia. Giochiamo ogni tre giorni, ma gestendoci giochiamo tutti quanti. Abbiamo un grande rapporto, c’è una bella atmosfera in squadra”.