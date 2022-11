Futuro Kvaratskhelia, intesa trovata: cosa succede a fine stagione

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Cristiano Giuntoli starebbe lavorando ad i rinnovi di contratto di Khvicha Kvaratskhelia e di Kim.

Il georgiano è stato pagato 10 milioni, ad oggi il suo valore è cresciuto a dismisura ed è per questo motivo che il Napoli corre ai ripari da possibili assalti di qualche big al termine della stagione.

(Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Calciomercato Napoli: rinnovo Kvaratskhelia

Per essere al sicuro ed allontanare eventuali voci di mercato, il Napoli nel 2023 è pronto a preparare un nuovo contratto per Kvara. Un premio a fine stagione, un ritocco sull’ingaggio e l’allineamento della durata del contratto, questi i tre punti cardine su cui sta lavorando la società azzurra.

Attualmente il 77 azzurro guadagna 1.4 milioni all’anno, ma il suo ingaggio è destinato a crescere. Non si conoscono i dettagli sulle cifre ma la notizia è che il Napoli è pronto a blindare il suo talento.

Clausola Kim: il Napoli a lavoro

Discorso leggermente diverso quello di Kim, il difensore coreano ha una clausola di 50 milioni di euro valida solo per l’estero e che dura solo i primi quindici giorni di luglio. Il Napoli lavora per non perdere il suo difensore e cercare dunque un escamotage per la questione clausola rescissoria.