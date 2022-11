Il Manchester United pronto a pagare la clausola di Kim: piano di Giuntoli per evitare il pericolo

Se Kvaratskhelia ha preso le luci della ribalta ed è stato sicuramente l’acquisto più azzeccato di Giuntoli dello scorso calciomercato, non si può non dire lo stesso di Kim.

Il difensore sudcoreano arrivato dal Fenerbahçe non ha mai fatto rimpiangere un colosso come Kalidou Koulibaly ed è entrato subito nel cuore dei napoletani a suon di ottime prestazioni e simpatia.

Ma queste prestazioni eccellenti hanno fatto attivare i radar delle migliori squadre europee e una di quelle più interessate al classe ’96 è il Manchester United di Erik ten Hag.

Min-jae Kim (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Kim Manchester United, il Napoli pronto a blindare il suo gioiello

Come già affermato dal DS Cristiano Giuntoli nell’intervista rilasciata ieri al “Corriere dello Sport”, la clausola di Kim è valida solo per l’estero, è variabile, cioè legata al fatturato dell’eventuale acquirente, e ci si può accedere solo in un determinato periodo del calciomercato (dal 1° al 15 luglio 2023).

Sempre come dichiarato da Giuntoli, però, il Napoli è già al lavoro per ridiscutere questi termini. Il direttore sportivo azzurro e l’entourage di Kim hanno già parlato in diverse occasioni e, come rivela il “Corriere dello Sport”, l’obiettivo della società è quello di eliminare definitivamente questa clausola dal contratto del difensore sudcoreano.