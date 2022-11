Home » News Calcio Napoli » VIDEO – Napoli pazza dei bomber azzurri: nuovi murales in città

Napoli pazza dei tre bomber di Luciano Spalletti. Victor Osimhen, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone hanno “rapito” il cuore dei tifosi napoletani che sanno di potersi affidare a “numeri 9” dal grande valore per continuare a vincere.

Napoli, murales per Osimhen, Raspadori e Simeone

Nei giorni scorsi nei vicoli dei Quartieri Spagnoli sono stati avviati i lavori per dei murales raffiguranti i volti dei calciatori del Napoli. E la novità delle ultime ore riguarda il completamento del murales raffigurante anche Victor Osimhen, proprio accanto a Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

Il popolo napoletano ha in tutto il Napoli un solo leader, il gruppo rappresenta quanto di buono si sta costruendo con Luciano Spalletti e il sogno del popolo continua.

In città si respira amore puro nei confronti della squadra azzurra che sta facendo vivere mesi di gioia assoluta alla tifoseria napoletana. Ora c’è la sosta per i Mondiali, poi si tornerà in campo e sugli spalti, con un obiettivo comune: vincere.