Toronto, è già finita l’avventura in Canada: torna in Italia

Solo 4 mesi fa era iniziata l’avventura di Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Domenico Criscito in Canada, al Toronto. Il primo impatto dei tre italiani con la MLS non è stato determinante dal punto di vista del collettivo ma ha permesso a tutti e tre di ritrovare vitalità in campo e voglia di mettersi in discussione.

Criscito Toronto (Getty Images)

UFFICIALE: Criscito-Toronto è già finita, torna in Italia

L’avventura di Domenico Criscito con il Toronto, però, è durata solo 4 mesi. Il difensore napoletano ha deciso di interrompere il contratto con il club di MLS. Come riferisce Sky Sport, l’ex Genoa è già rientrato in Italia per la pausa Mondiale e domenica era in tribuna al Ferraris per assistere alla sfida dei rossoblù contro il Como.

Non ha ancora spiegato i motivi alla base della sua decisione di lasciare il Toronto ma potrebbe decidere di intraprendere la carriera da allenatore e iniziare il corso a Coverciano o continuare a giocare, magari tornando al Genoa ancora una volta.