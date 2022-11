Home » News Calcio Napoli » Perché il Napoli va in ritiro in Turchia? Scelta oculata dello staff: il motivo

Stop al campionato di Serie A durante i Mondiali, ma il Napoli di Luciano Spalletti non si ferma. Gli azzurri, infatti, tra due settimane voleranno in Turchia per un mini ritiro volto a riprendere la condizione fisica e prepararsi alla seconda parte di stagione.

Il primato in Serie A e gli ottavi di finale di Champions League sono obiettivi molto importanti e Luciano Spalletti non vuole lasciare nulla al caso. Durante Qatar2022, tutto il gruppo azzurro, a parte i 5 nazionali, saranno in terra turca per disputare delle amichevoli internazionali.

Napoli ritiro Turchia (Getty Images)

Napoli in ritiro in Turchia: motivi legati al clima

Ma perché il Napli ha scelto la Turchia? La Gazzetta dello Sport in edizione odierna, spiega i motivi che hanno spinto gli azzurri a scegliere tale meta. Lo staff ha deciso di vivere due settimane in un luogo con clima mite per evitare sovraccarichi fisici e “resettare” i muscoli dei calciatori.

“Molti club hanno pianificato quello che a tutti gli effetti sembrano repliche dei ritiri pre stagionali. Ma se a luglio si migra verso le montagne in cerca di fresco, ora si cercano temperature il più possibile miti. Il Napoli, che solitamente costruisce partenze sprint nelle fatiche accumulate a Dimaro in estate, proverà a riprodurre il sistema a ridosso del Natale. Come? Cercando un clima più favorevole ad Adalia, nel sud della Turchia, dove resterà addirittura due settimane: dal 28 novembre al 12 dicembre”.