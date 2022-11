La grande stagione del Napoli, primo in Serie A e primo nel girone di Champions League a sorpresa, nasce da molto lontano. Dalla scorsa estate, quando il club azzurro decide di attuare una vera e propria rivoluzione della rosa. Via tutti i senatori, da Insigne a Mertens, passando per Koulibaly, Fabian Ruiz, Ospina e Ghoulam.

Dopodiché la preoccupazione ha invaso la mente dei tifosi napoletani: c’era la paura di non riuscire ad essere protagonisti. E invece il Napoli è riuscito a costruire una rosa forte e con interpreti chiari, soprattutto grazie al grande lavoro di Cristiano Giuntoli e di tutto il suo staff.

Il direttore sportivo del Napoli ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato di presente, futuro e di rimpianti.

Come nasce un capolavoro come quest Napoli? “Con l’impegno, credo anche con la competenza, con il coraggio di una proprietà che nei suoi diciotto anni ha dato dimostrazione di sé“.

Miracolo Napoli? “Saprebbe d’intervento divino o, se vogliamo restare tra gli umani, anche di improvvisazione. Qui invece, e lo dico senza volerci dare un tono, c’è un progetto che è stato sviluppato“.

Giuntoli Napoli (Getty Images)

Il Covid ha cambiato il calcio? “Nonostante il virus, De Laurentiis ha investito per arrivare ad Osimhen e, solo sei mesi prima, aveva concesso il via libera per una campagna acquisti invernali che poi è stata rivalutata dal campo. Ma chi sta nel calcio sa che possono esserci vuoti d’aria. Abbiamo anche vissuto un dramma universale, con il Covid, campionati bloccati, isolamento, prestazioni alterate. Ma a quel punto, dovemmo decidere. Il Napoli aveva ormai preso atto di dover aprire un ciclo nuovo”.

Addio dei “senatori” e nuovo Napoli? “Nell’estate del 2021, con all’orizzonte una serie di scadenze contrattuali e con la possibilità che calciatori importanti potessero trovare collocazione adeguata, venne articolata la prima short list. È lì che fondamentalmente si avvia a pensare a questo Napoli“.

Kvaratskhelia? “Di lui avevamo cominciato a chiacchierare ai tempi di Ancelotti. La prima richiesta di 30 milioni del Rubin Kazan ci gelò. E ci tirammo indietro. La guerra in Ucraina ha modificato la valutazione e con Khvicha alla Dinamo Batumi ci siamo rifatti avanti.”

Rinnovo Kvaratskhelia? “Con il management di Kvara ci sono rapporti consolidati, avremo modo di parlare e di aggiornarci. C’è simpatia e stima tra noi e abbiamo quattro anni e mezzo ancora davanti a noi. Certo, nessuno è insensibile alle risposte ricevute dal campo, ma non ne farei un caso“.

Khvicha Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Giuntoli: “Kim ha una clausola. Futuro Spalletti? Opzione a favore del club”

Futuro Kim? “Faccio chiarezza: c’è una clausola, valida solo per l’estero. È variabile, è crescente, è legata al fatturato dell’eventuale acquirente. E soprattutto ci si può accedere solo in una finestra fissata per il prossimo luglio e aperta per quindici giorni. Ma questa è teoria, perché in pratica noi siamo già proiettati alla ridiscusssione di quei termini“.

Come si pescano certi talenti? “Anche con suggerimenti di amici, come è successo per Kim e Kvara. O comunque secondo ricerca. Guardiamo le partite del mondo, poi andiamo sui campi. Io, nella buona e nella cattiva sorte, mi assumo le mie responsabilità e dò l’ok“.

Spalletti? “Partecipa in maniera attiva alla costruzione della squadra. Lui guarda, dà l’assenso oppure no, lascia che Simone Beccaccioli insieme a tutti gli altri dello staff osservino e studino. C’è una sintonia totale. Non si è mai da soli, in queste scelte“.

Futuro Spalletti e rinnovo del contratto? “C’è una opzione per il rinnovo per un altro anno fissato a favore della società“.

E il futuro di Giuntoli? “Non ho fretta, venti mesi sono un’eternità. Se ci voltiamo, dov’eravamo venti mesi fa?“.

Un rimpianto? “Haaland. Contratto già fatto con il Salisburgo, riconoscendo loro il pagamento della clausola a venticinque milioni di euro. Ma Haaland preferì il Borussia Dortmund e noi che avevamo messo lui e Osimhen nelle nostre preferenze, ci dirottammo su Victor. Per noi erano alla pari“.