Spalletti da brividi in conferenza: la dichiarazione sui tifosi

È appena terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti in quel di Castel Volturno. In diretta dall’SSC Napoli Konami Center, il mister toscano ha risposto alle tante domande dei giornalisti alla viglia della sfida contro l’Udinese.

Spalletti elogia il Maradona, le parole del Mister

Tanti i temi trattati da Spalletti in conferenza, fra cui l’amore dei tifosi del Napoli verso la squadra. Da brividi, infatti, le parole del CT azzurro sui propri supporters, spronati a dare il meglio di se nella sfida di domani al Maradona.

Di seguito quanto dichiarato:

Si sente orgoglioso di questo progetto? “Assolutamente e domani si sentirà ancora di più perchè siamo più di 50.000. Per noi il boato del Maradona è come la borraccia che viene lanciata al ciclista nel momento difficile della salita. Ti dà la spinta a fare quello sforzo in più. Sono i tifosi che vivono con passione tutto questo ed è la loro vittoria. Noi volevamo coinvolgerli e siamo felici di esserci riusciti. Sono contentissimo”.

